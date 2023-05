Stefano De Martino svela alcuni dei segreti che mantengono vivo ancora oggi l’amore per Bélen Rodriguez, con cui è convolato a nozze nel 2013, e racconta di come abbiano ricostruito il loro rapporto, senza perdersi mai di vista durante i periodi di crisi.

L’ex ballerino di Amici si confida nel corso di un’intervista per il settimanale Oggi e racconta alcuni aspetti della forte stabilità che, al momento, caratterizza la loro relazione, soffermandosi su come abbiano affrontato insieme tutti i momenti più bui.

Secondo il presentatore Rai, uno degli stratagemmi più efficaci per preservare le fondamenta di un matrimonio, è quello di dormire in camere separate: “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”, spiega il 33enne, sottolineando l’importanza del rispettare i propri spazi, anche quando si vive sotto lo stesso tetto.

Nel corso dell’intervista, De Martino dedica uno spazio per parlare del rapporto speciale instaurato con la figlia di Bélen Rodriguez, Luna Marì, nata nel 2021 dalla precedente relazione della showgirl con Antonino Spinalbese: “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”, dichiara il conduttore.

Negli anni passati, la coppia, si è dovuta scontrare con due importanti rotture che hanno messo a rischio il loro matrimonio, allontanandoli temporaneamente. Oggi, il ballerino, sostiene che il loro amore sia tornato più forte che mai:

È difficile tenere insieme una famiglia, ma Bélen e io ci siamo sempre l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci (…). Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre.

Stefano De Martino conclude rivelando alcuni dei suoi difetti peggiori e confessa di sentirsi: “Meglio come ex che come compagno, starmi accanto non è facile” e, ironicamente, racconta di quante volte la moglie avrebbe voluto “spezzargli le ossa”, mostrandosi consapevole di tutti i suoi limiti, ma sempre pronto a restarle vicino.