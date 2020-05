Lady Gaga in lacrime lancia un messaggio d'amore per l'Italia

Anche i divi più prestigiosi al mondo non dimenticano le proprie radici. Nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus, che sta colpendo duramente gli Stati Uniti, Lady Gaga ha trovato un modo per esprimere la propria vicinanza all’Italia, il Paese di cui è originaria.

Per l’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, la cantante che sta per lanciare il suo nuovo album Chromatica ha dimostrato il suo affetto in particolare per la regione da cui provengono i suoi parenti, la Sicilia.

Il suo messaggio è stato rilanciato all’attenzione del pubblico italiano da Tiziano Ferro, che ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram, corredato da queste parole: “Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d’amore, solidarietà e vicinanza che condivido con voi”.

Ma cosa ha detto tra le lacrime la leggendaria cantante, vincitrice di un premo Oscar per la migliore canzone nel film A Star is Born, di cui è anche protagonista? Il suo è un accorato appello alla solidarietà e all’unione, rivolto a tutti gli italiani.

Ecco le sue parole: “Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia. Non so bene che cosa dire, a parte che vi voglio bene, vi amo. Siete nelle mie preghiere. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa in questo momento. Ho alcuni parenti in Sicilia, supererete tutto. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili. Mi auguro che chiunque si trovi in Italia, senta l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno allo Stivale”.

Ricordiamo che non c’è ancora una data definitiva per l’uscita dell’ultimo disco di Lady Gaga, il quale è stato oggetto di un leak involontario al seguito del quale l’artista ha dovuto pubblicare in anteprima i titoli delle canzoni, nonché svelare i duetti presenti con Elton John e Ariana Grande.