Adriana Volpe star della quarta puntata del Grande Fratello Vip

Adriana Volpe è tornata da autentica regina sia nella casa che nello studio del Grande Fratello Vip. La sua presenza nella quarta puntata del GF Vip 7 era stata annunciata in pompa magna nelle ore precedenti dai più importanti siti d’informazione, dando subito l’idea di quanto atteso fosse il suo ritorno nel reality. All’inizio è entrata nella casa per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci, il quale per tutta la durata dell’incontro non è riuscito a trattenere la sua grande commozione.

Dopo aver salutato gli altri concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha fatto il suo spettacolare ingresso in studio accolta dall’ovazione del pubblico. In tanti hanno sottolineato il lungo abbraccio tra lei e il conduttore Alfonso Signorini, un gesto istintivo da parte di entrambi che ha messo a tacere definitivamente le polemiche degli ultimi mesi. Anche da questo punto di vista, Volpe ha confermato di essere una vera donna dello spettacolo, facendo così aumentare ancora di più i rimpianti per non averla più in studio.

Non poteva poi mancare un breve confronto con Sonia Bruganelli, ancora al suo posto nonostante più di una volta avesse manifestato la propria volontà di lasciare il programma. Alfonso Signorini ha chiesto ad Adriana se le mancasse la ex collega, e in tutta risposta il conduttore ha ricevuto un secco no. Dall’altra parte, invece, Bruganelli ha confessato di sentire la mancanza di Adriana Volpe. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri si è quindi congedata dal pubblico, lasciando un vuoto palpabile all’interno delle dinamiche della trasmissione.