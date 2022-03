Nel corso della serata finale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha ospitato in studio Ilary Blasi, al timone dell’Isola dei Famosi da lunedì 21 marzo. Il conduttore, dopo aver parlato con la collega delle novità del reality e dei nuovi naufraghi, ha voluto parlare della presunta crisi che la presentatrice e il marito Francesco Totti starebbero attraversando ormai da diverse settimane.

A proposito dei rumors, ormai sempre più insistenti, secondo i quali entrambi avrebbero già altri partner, Signorini ha ironizzato facendo riferimento all’ormai famoso triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge:

Una frase che ha sorpreso Ilary Blasi, rimasta impassibile di fronte al conduttore. Ma la risposta non si è fatta attendere:

“Ah ma tu non sai nulla? Non sai davvero nulla te? Dovresti essere informato tu. Comunque sì dicono che sono separata in casa e che sto per divorziare. Hai una proposta per me? Alex Belli no, con tutto il rispetto ma lui nemmeno sul tappetino davanti casa lo voglio. Scherzo ovviamente”.