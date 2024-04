Elisabetta Canalis ha preso un nuovo cagnolino. A raccontarlo è la stessa showgirl, che in un dolce post Instagram ha presentato ai suoi fan Charlie, un meticcio di 10 anni adottato dal canile.

Da sempre amante degli animali, Elisabetta Canalis ha spiegato che Charlie si trovava in canile da dieci giorni, abbandonato dai precedenti propretari, prima che lei decidesse di portarlo a casa: ora, il nuovo arrivato si andrà ad aggiungere a Nello e Megan, gli altri due cani con i quali Canalis vive a Los Angeles. A ottobre 2023, la showgirl aveva detto addio a Mia, la sua cagnolina di 16 anni.

“Charlie mi hai fregato anche tu come Nello e Megan!”, ha esordito Elisabetta Canalis nel post Instagram, dove vediamo Charlie fare subito amicizia con i suoi nuovi fratellini e con Skyler Eva, avuta dalla showgirl con l’ex marito Brian Perri. “Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance. Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto”.

Poi, la showgirl ha ringraziato la struttura che ha ospitato Charlie fino a quel momento: “Grazie ai volontari del West LA Shelter e a tutte le persone che ogni giorno lavorano lì, sacrificando il loro tempo per trattare anche casi molto difficili. Siete degli angeli”.