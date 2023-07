Shakira attaccata da un ratto sul set, il video su Instagram

È di poche ore fa la notizia della visita di un ratto a Shakira sul set, durante le riprese per il videoclip del suo ultimo singolo Copa Vacía. La cantante ha pubblicato su Instagram lo spezzone di video in cui si vede chiaramente l’animale avvicinarsi a lei.

L’artista, sdraiata tra le rocce e i rifiuti in costume da sirena e parrucca rosa, urla spaventata e alza la testa, mentre il ratto tentenna sulla sua parrucca a terra prima di sparire definitivamente. “Cose che succedono anche alle sirene” scrive come commento al video, ironizzando sull’accaduto.

Ma l’episodio con il ratto non è l’unica sfortuna capitata alla cantante sul set: poco tempo fa, infatti, l’acquario dove Shakira stava registrando alcune scene per lo stesso videoclip si era rotto, allagando l’intero set. In quell’occasione alcuni addetti avevano dovuto aiutare l’artista ad uscire utilizzando una gru, in quanto lei era intrappolata nel suo costume da sirena.

Nonostante questi incidenti però il video è uscito su YouTube e ha già riscosso un buon successo: nelle prime tre settimane, infatti, ha raggiunto 52 milioni di visualizzazioni. La canzone, un pezzo reggaeton registrato in collaborazione con il cantante Manuel Turizo, parla di rapporti di coppia e del desiderare di più da una relazione.

Secondo alcune indiscrezioni la cantante colombiana starebbe lavorando su un nuovo album, anche se non sono ancora trapelate date ufficiali. Non ci resta che attendere.