Stefania Orlando e il dolore per la scomparsa di Margot, la cagnolina di 18 anni

La conduttrice romana ha condiviso sui social le parole di addio per la sua cagnolina, scomparsa oggi, 5 giugno 2023: "Non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto, il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire".