Stefania Orlando e la dedica social per la cagnolina Margot, scomparsa nove mesi fa

Stefania Orlando ha scritto una dedica social alla sua cagnolina Margot, morta nove mesi fa a quasi 19 anni. Sul suo profilo Instagram, la showgirl e conduttrice ha voluto ricordare con affetto il suo animale domestico, postando una foto insieme a lei corredata da dolci parole.

“Ti si teneva in una mano amore mio, tutto quell’amore dentro una mano. Sono passati 9 mesi da quando non sei più con me, eppure ogni mattina ti cerco, ogni volta che torno a casa guardo in basso, ogni volta che entro in bagno faccio il passo più lungo per non sbattere contro la tua ciotola dell’acqua, che però non c’è più”, ha scritto la conduttrice.

“In tanti mi consigliano di farmi un altro cagnolino ma sei tu che mi manchi, non un cane, è il tuo profumo che mi manca piccola mia. E niente oggi è domenica e siccome tu per me eri la mia famiglia mi manchi ancora di più. Non ti lascio amore mio, sei sempre con me Margot”, ha poi concluso Stefania Orlando.

Moltissimi i commenti dei follower: “Cara, hai tutta la mia comprensione… la mia piccina è volata in cielo 10 mesi fa…”, scrive una di loro. “Ieri ho perso il mio cagnolino. È inspiegabile ciò che si prova”, commenta invece un’altra.

In occasione della morte della cagnolina, il 4 giugno 2023, la showgirl aveva postato una carrellata di sue foto su Instagram scrivendo: “Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore. Pensavo di prendermi cura di te ma in realtà eri tu che ti prendevi cura di me, credevo di insegnarti qualcosa ed invece ho imparato io da te. Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio”.