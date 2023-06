Alba Parietti sulle nozze con Fabio Adami: "Non sarò più una signora"

Alba Parietti, nella giornata di ieri, 19 giugno 2023, ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere della Sera in cui ha voluto condividere con i lettori alcuni aspetti della sua vita privata, soffermandosi sulla relazione attuale con Fabio Adami, conosciuto nel corso del 2022, e rivelando la decisione inattesa di non voler convolare a nozze con il compagno.

“Non sarò più una signora, non mi sposerò con Fabio”, ha dichiarato la showgirl 61enne, facendo luce sulle motivazioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione, contrariamente a quanto aveva affermato in passato:

Ho incontrato l’uomo giusto, per gioco mi chiama ‘la definitiva’. Mi piace il termine fidanzata, cerco l’emozione che mantiene viva la passione. Ha due ex mogli con cui vado d’accordissimo.

Alba Parietti, ospite a Verissimo nel gennaio del 2023, si era confidata a Silvia Toffanin, raccontandole di volersi sposare con il fidanzato: “A 60 anni è arrivato l’amore che sogno da tutta la vita (…). Abbiamo un’età in cui il matrimonio è una bellissima festa che sicuramente faremo”. Tuttavia, nell’ultimo periodo, sembra che la conduttrice torinese abbia cambiato idea in merito alle nozze.

In ogni caso, la profondità del sentimento che lega la coppia, non è mai stata messa in discussione. La showgirl, fin dall’inizio della loro relazione, non ha mai smesso di documentare sui social tutte le avventure trascorse con il compagno, condividendo con i follower numerosi scatti di coppia: “Quando arriva quell’amore che pensavi non esistesse, non avrai nessuno stato di confusione”, aveva commentato con gioia in occasione del suo ultimo compleanno, celebrato il 2 luglio del 2022.