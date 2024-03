Chiara Nasti litiga al bar: "Un signore mi ha detto che odia i cani"

Chiara Nasti ha raccontato su Instagram un episodio spiacevole capitatole recentemente. L’influencer si trovava al bar con un’amica quando un signore accanto al loro tavolo si è lamentato della presenza del suo cane, un barboncino di nome Twenty.

“Comunque è incredibile, oggi sono andata a prendere un caffé con una mia amica”, ha esordito l’influencer. “Un signore che era seduto al tavolo vicino al mio mi dice ‘io odio i cani’. Io a quel punto gli ho chiesto di spostarsi. Perché ci sono mille modi per dire una cosa. Bastava dirlo in tanti altri modi, io avrei capito”.

“Ma una persona che invece dice ‘io odio i cani’ non la tollero. La odio proprio. Come si fa a dire una cosa del genere? Esprimere questo senso di disprezzo lo trovo proprio fuori luogo. Ma perché mi devono stressare in gravidanza”, ha poi continuato Chiara Nasti, incinta di qualche mese della sua seconda figlia, avuta dal calciatore Mattia Zaccagni.

“Una cosa fuori di testa ma poi dire queste cose davanti ad un bambino di quattro anni”, ha detto l’influencer, riferendosi forse al figlio dell’amica. Il piccolo Thiago, nato a dicembre 2022, ha infatti solo un anno e mezzo.“La gente non ha proprio più sentimenti, io le vedo pazze a queste persone. Che gente esiste in questo mondo, assurdo”.