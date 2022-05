Amici 21 si è concluso domenica 15 maggio 2022 con la vittoria di Luigi. Dopo l’ultima puntata i finalisti hanno fatto ritorno alle loro case e hanno così potuto riabbracciare i loro cari, prima di rimettersi al lavoro sulle proprie carriere da artisti. Tra di loro anche il cantante Albe (Alberto La Mafia), che su Instagram sta promuovendo il suo primo EP, fuori il 17 giugno. Oltre agli aggiornamenti sulla sua nuova musica, però, i fan dello show erano in attesa di altre notizie da parte del ragazzo: quelle riguardanti la sua relazione con la ballerina Serena Carella.

Tra i due, infatti, era scoppiato l’amore all’interno della scuola di Maria De Filippi. Come riportato da Novella 2000, per la gioia dei followers, si sono mostrati insieme su Instagram, dopo essersi incontrati il 19 maggio, alla registrazione della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 21 maggio, che vede protagonisti tutti i finalisti del talent.

Una dedica romanticissima di Albe alla ragazza, che aveva raccontato ai microfoni di WittyTv le sue emozioni a caldo, dopo la finale. Serena aveva infatti dichiarato:

“Le emozioni non si riescono a contare neanche sulle dita della mano, è tutto troppo! Sono passati 8 mesi dal 15 Settembre, quel giorno non pensavo nemmeno di prendere il banco e invece eccomi qua. Sono comunque felice di essere arrivata seconda nel ballo, sono felicissima di tutto questo, non mi aspettavo la mia crescita, il percorso che ho fatto in generale, le persone che ho incontrato, non ho rimpianti di nulla, ho vissuto tutto al massimo, al 100% quindi, sono felice. Avevo quel fuoco in corpo, spero si sia visto, che l’abbia fatto uscire in qualche modo. La borsa di studio? Per me è tutto, è vincere Amici. Non vedo nemmeno mia mamma, parto subito per New York! No, scherzo la vedo, faccio prima un salto a casa“.