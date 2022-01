Non è stato facile adocchiare la fotografia fra gli scatti che scorrono veloci in successione, nel video Instagram di Jazmin Grimaldi. La primogenita di Alberto di Monaco ha voluto condividere sul suo profilo una raccolta di immagini rappresentative dell’anno appena trascorso, fra le quali è subito saltata all’occhio quella che la vede in compagnia di tutti i suoi fratellastri.

In successione, Alexandre Coste (18 anni), poi Jazmin Grimaldi (29 anni) e i due gemelli, Jacques e Gabriella di Monaco (7 anni).

La foto riunisce pubblicamente tutti i figli del principe per la prima volta. I loro volti sono sorridenti mentre si abbracciano in posa l’un l’altro. In realtà, però, la serenità è solo apparente, perché in famiglia non corre buon sangue, soprattutto tra Charlène Wittstock e i due figli maggiori del marito.

Ne è una prova la recente cartolina di Natale 2021 diffusa dalla coppia, nella quale ci sono soltanto loro due insieme ai gemelli. Poche ore dopo la pubblicazione, Jazmin Grimaldi ha ripubblicato la stessa cartolina nelle sue stories, con un fotomontaggio: una pallina di Natale con all’interno un’immagine di lei e del fratello Alexandre Coste, da aggiungere al quadretto familiare.

Il messaggio che la ragazza ha voluto trasmettere alla principessa è molto chiaro: i figli dovrebbero essere tutti uguali. Charlène di Monaco, intanto, è ancora ricoverata in una clinica in Svizzera dopo aver contratto un’infezione che l’ha trattenuta per mesi in Sudafrica.

Il principe e i gemelli le hanno fatto visita in occasione delle feste, per trascorrere con lei qualche momento scartando dei regali, augurandosi di poterla riavere a Monaco il più presto possibile.