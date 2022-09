Alessandra Celentano, scatto a sopresa con lo zio Adriano e Rosita

Alessandra Celentano non ama i compromessi. Forte della professionalità acquisita sui palchi di mezza Europa, dirige il settore della danza classica di Amici con rigore e senza peli sulla lingua. Il suo personaggio è capace di spaccare in due l’opinione pubblica: c’è chi non apprezza i suoi modi e chi invece l’ama proprio per la sincerità, a volte brutale, con cui esprime le sue opinioni. Stavolta però non è sotto i riflettori per le sue esternazioni o le liti con gli altri professori ma per un selfie inaspettato che in breve tempo è diventato virale.

La foto, pubblicata sul profilo ufficiale dell’insegnante di Amici, è un selfie in cui la donna appare con la cugina Rosita e lo zio Adriano Celentano. Il celebre Molleggiato non ama farsi riprendere, ma stavolta ha ceduto per amore della nipote. Con indosso un paio di occhialoni neri, il cantante appare in forma smagliante e mette a tacere le voci che parlavano di continue liti tra zio e nipote. Il clan Celentano è affiatato e unito più che mai, come testimoniano le parole dell’ex ballerina che ha esaltato l’importanza della famiglia.

Alessandra Celentano ha ballato a fianco di grandi nomi della danza come Elisabetta Terabust, Gheorghe Iancu e Roberto Bolle, ed è stata maître de ballet della Scala di Milano e del Teatro San Carlo di Napoli. Nel corso degli anni, la professionalità acquisita sul campo le ha permesso di diventare una coreografa molto apprezzata. Professoressa di danza ad Amici di Maria De Filippi dal 2003, è stata sposata con Angelo Trementozzi dal 2006 al 2012. Non ama parlare della sua vita privata, ma uno scatto pubblicato su Ig durante l’estate ha lasciato presupporre un riavvicinamento tra i due.