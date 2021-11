È tempo di sfide tra i banchi di Amici 21, che nella puntata di domenica 28 novembre ha visto due eliminazioni tra gli allievi della scuola di Canale 5. Due cantanti hanno dovuto abbandonare il talent show per lasciare il posto e due nuovi arrivati: gli eliminati sono Simone e Andrea. La ballerina Carola, invece, è riuscita a mantenere la sua maglia, battendo la sua sfidante. Non sono stati, però, solo i ragazzi a scontrarsi.

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, infatti, sono state protagoniste di una sfida di ballo: le due insegnanti di danza della scuola di Amici, infatti, si sono esibite in una rumba, entrambe accompagnate dal professor Raimondo Todaro. A Francesca Tocca, moglie del ballerino, il compito di giudicarle e decidere chi fosse la migliore. “Lorella per me sei stata molto brava, eri davvero elegante. Invece, maestra Celentano devo dire che mi ha sorpreso. L’uso del corpo era molto fluido, si è proprio lasciata andare, non è facile vederla così“, ha detto la ballerina, che si è astenuta dall’assegnare la vittoria ad una delle due.

“Allora la prossima puntata, se me lo fate fare, io penso di essere in grado di poter dare un giudizio“: con queste parole Maria De Filippi ha lanciato ufficialmente una nuova sfida tra le due professoresse. Ma quel che ha fatto più scalpore è stato il bacio che la maestra Celentano e Todaro si sono scambiati alla fine della loro esibizione sulle note di Quando di Pino Daniele. Un bacio inaspettato, soprattutto di fronte alla moglie del ballerino, che ha fatto impazzire il pubblico. “E meno male che c’è mia moglie presente, e se non c’era che facevi?“, ha scherzato Raimondo alla fine della performance. “Lui è davvero un bravo partner per questo l’ho baciato“, ha detto la professoressa di danza.