Alessandro Basciano, la dedica alla figlia Cèline Blue: "Regalo più bello della mia vita"

Il 2023 sta per volgere al termine, proprio per questo non può che essere normale lasciarsi andare ai bilanci. Questo vale anche per Alessandro Basciano, che ha vissuto recentemente mesi non semplici, ma che non può che essere grato alla vita perché questo è stato anche il periodo in cui è diventato papà per la seconda volta.

Il 12 maggio è infatti nata Cèline Blue, frutto dell’amore tra l’ex corteggiatore di Uomini e donne e Sophie Codegoni, che si erano conosciuti e innamorati nel corso della loro comune esperienza al Grande Fratello Vip. Pochi mesi dopo i due si sono lasciati, non senza recriminazioni reciproche come era apparso evidente in occasione della loro presenza nello studio di Verissimo, ma almeno per ora il ragazzo è contento di poter vedere più frequentemente la sua bambina, cosa che, a suo dire, non gli era inizialmente permessa.

Alessandro Basciano desidera avere un bel rapporto con i suoi bambini (dalla sua relazione con Caterina Deriu è nato Nicolò), per questo in occasione della vigilia di Natale ha voluto fare una dedica speciale alla bimba.

“Il regalo più bello di quest’anno è stato il tuo arrivo… sei la mia principessa. Buona Vigilia amore della mia vita” – ha scritto il giovane in una delle sue Instagram Stories. Ora lui desidera concentrarsi soprattutto sulla sua vita privata, per questo sui social sono sempre meno i contenuti dedicati a questo aspetto, ma in occasione di quella che viene definita la festa più amata dai bambini ha voluto fare un’eccezione.