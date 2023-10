Alessandro Basciano ancora in Tv: "Mai dato uno schiaffo a Sophie Codegoni"

A distanza di una settimana, Alessandro Basciano è tornato in Tv a Verissimo per rispondere alla versione data dalla sua ex Sophie Codegoni sulla causa scatenante che ha portato alla fine della loro relazione. L’influencer sostiene di avere ricevuto uno schiaffo dal ragazzo mentre i due si trovavano a Mykonos, anche se la motivazione decisiva per la loro rottura sarebbe stato un tradimento da lui commesso a Ibiza, dove si trovava per lavoro.

Lui ha voluto respingere questa versione dei fatti: “Poteva venire qui senza entrare nel dettaglio, non è nemmeno così convinta delle prove che ha, non c’è una prova che io possa averla tradita. In quel video ho sbagliato, ma non c’è un tradimento fisico, può solo essersi sentita tradita sulla fiducia – ha detto a Silvia Toffanin – Sophie è venuta qui per denigrarmi e insultarmi. Io non le avrei mai fatto una cosa simile, abbiamo una figlia, non parlerei mai così della madre del mio bambino, non capisco come abbia fatto a essere così fredda, dice di stare male e poi esce tutte le sere per farsi fotografare, pensa solo alla sua immagine mediatica”.

L’ex gieffino non ha mancato di dire la sua anche sul presunto tradimento di cui ha parlato la neomamma, che sarebbe avvenuto con una ragazza con cui lui in passato aveva avuto una frequentazione: “C’è un video che è girato, mi trovavo a Ibiza per lavoro, questa ragazza (Luzma Cabello ndr), che è anche una mia vecchia frequentazione, si è avvicinata a me con fare provocatorio, mi parlava e mi metteva le mani sulle spalle. Non ricordo bene la vicenda perché non sono solito bere e quella sera invece mi ero lasciato un po’ andare, ma so di non aver fatto nulla di male, quella ragazza mi ha usato e mi sta tuttora sfruttando per ricevere notorietà”.

Alessandro Basciano ha però negato anche di avere dato uno schiaffo a Codegoni, come da lei sostenuto: “Mai dato uno schiaffo. Io ero geloso ma sono contro la violenza, sono stato aggressivo verbalmente, ed è comunque sbagliato perché anche le parole fanno male, ma non ho mai usato la violenza fisica”.

Pensare a un riavvicinamento tra loro sembra essere davvero impossibile, anche se lui ha approfittato dell’occasione anche per mettere in evidenza come i sentimenti in lui non siano cambiati: “Amo ancora Sophie, nonostante quello che è successo spero che possiamo andare avanti insieme, per noi ma anche per nostra figlia… stavolta non piangerò sono già diventato un meme” – ha concluso.