Sophie Codegoni: "Ho le prove del tradimento di Alessandro Basciano"

All’indomani di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è tornata nello studio di Verissimo e a dare la sua versione dei fatti su quale sia la motivazione che ha portato alla fine della loro relazione. L’ex gieffino ha negato di avere tradito l’ormai ex compagna mentre si trovava a Ibiza per lavoro, ma lei è convinta che le cose non siano andate in questo modo.

“È tosta. Ho visto l’intervista e ho visto cose che non mi sono piaciute, sono stati toccati tasti troppo delicati – comincia così la sua intervista – Io sono felice di essere venuta qui a raccontare la nostra rottura, tante donne mi hanno dato forza e io l’ho data a loro perché mi hanno detto che si trovano nella mia stessa situazione. Io so cosa è successo nel mio cuore e ho detto ‘Finisce qui’, poi, l’ho visto e ho detto ‘Non posso permettergli che mi faccia passare da cattiva’, ecco perché sono qui. Sarei bugiarda a dirti che ho provato qualcosa vedendolo piangere. Io lo amo, ma quel pianto non mi ha fatto pena perché di pianti così ne ho visti tantissimi e tutte le volte gli ho detto ‘Riproviamoci’, ma quante altre volte lo devo fare? Lui nega ovviamente e io non gli credo…Da quando ho scoperto il tradimento lui ha cambiato almeno 15 versioni”.

Vedere il papà di sua figlia, nata solo cinque mesi fa, piangere in Tv non le ha ovviamente fatto piacere, ma lei è convinta che la decisione presa sia stata la migliore: “Non ti posso permettere di farmi passare per la cattiva – ha subito detto Sophie -. Vieni fai il pianto e poi io sono la cattiva che non fa vedere la bimba. Quel pianto non mi ha stretto il cuore, se lo dicessi sarei bugiarda. Io sono innamorata di lui ma lui ma quel pianto l’ho visto troppe volte, non mi fa effetto più”.

Non c’è quindi alcuna possibilità di perdono da parte dell’ex tronista di Uomini e donne, ora concentrata sulla crescita della sua bambina: “Io non voglio più stare con lui, mi ha fatto soffrire troppo, ho avuto un attacco di panico quando ho scoperto del tradimento e lì lui non piangeva, piangevo io. Mentre lui si strusciava con altre donne io cambiavo il pannolino di nostra figlia”.

Questa è stata l’occasione per Sophie Codegoni anche per fare un appello a tutte le donne che si trovano a vivere una situazione simile alla sua: “Sono qui per dire alle ragazze nella mia situazione: Non perdonate” – ha concluso.