Alessandro Basciano: "Non ho tradito Sophie Codegoni, sono innamorato perso"

A una settimana di distanza da Sophie Codegoni, ora è Alessandro Basciano nella puntata di oggi, sabato 21 ottobre 2023, a intervenire nello studio di Verissimo per dare la sua versione dei fatti su quale sia la causa che ha portato alla fine della loro relazione. L’influencer sostiene di essere stata tradita mentre lui si trovava a Ibiza per lavoro con una ragazza con cui in passato aveva già avuto una relazione, ma che con ogni probabilità questo non è stato l’unico tradimento da lui commesso.

Il ragazzo respinge però le accuse: “Ci siamo entrambi mentiti tanto nell’ultimo periodo – ha detto – Ci siamo detti tante bugie ma io ci sto male, la amo ancora, sono follemente innamorato di lei, ho perso 9 chili e mi manca la bambina che non mi fa vedere più. Io ho esagerato nei modi ma non l’ho mai strattonata come ha detto lei. Io non l’ho tradita e con quella ragazza bionda a Ibiza di cui ha parlato Sophie ci ho avuto a che fare in passato, qualcosa ci è stato prima di entrare alla casa del grande fratello, l’avrò vista 4 volte nella mia vita”.

L’ex gieffino nega inoltre di non essere stato presente al momento del parto, come rivelato dalla ex, ma di essersi alternato al suo fianco, insieme alla mamma di lei. Alessandro Basciano sostiene inoltre che l 21enne sia circondata da persone che non vorrebbero il suo bene, ma da cui lei si fa condizionare: “Sophie è plagiata da terze persone che hanno fatto di tutto per farci lasciare. Quando c’è una cartomante amica della madre che esulta della rottura o stregoni, capisci che c’è stata una manipolazione. Abbiamo avuto solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci. Ci sono terze persone che tifano per la fine di questo amore”.

Sopportare questa situazione è davvero difficile per Alessandro Basciano, che sta avendo ripercussioni anche sul piano fisico a causa del dispiacere: “Sono depresso, non dormo la notte, non riesco ad andare avanti, per me sono vita, mi manca lei e la mia bimba, non sono più io” – ha concluso.