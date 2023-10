A pochi giorni dall’annuncio dalla fine della relazione con Alessandro Basciano, conosciuto in occasione della loro comune esperienza al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha voluto svelare in Tv quali siano le motivazioni della rottura. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex tronista di Uomini e donne ha parlato del tradimento che avrebbe subito mentre il compagno si trovava a Ibiza.

“Alessandro Basciano mi ha tradito con la ex a Ibiza – ha raccontato – Già da un mesetto le cose non andavano bene. Ho deciso di chiudere la relazione 5 giorni fa, dopo tanti sbagli che non reputavo giusti, ma giustificavo. La nostra crisi parte quando vedo una chat ambigua con la sua ex fidanzata. Ho avuto tante segnalazioni di tradimenti, la prima un po’ più fondata mi arrivò al nono mese di gravidanza”.

A far precipitare la situazione è stato però l’ultimo tradimento, per lei inaccettabile visto che ha avuto prova di comportamenti che lui non ha mai avuto con lei, che invece era a casa a occuparsi della loro bambina, Celine Blue, che ha compiuto cinque mesi il 12 maggio 2023. La ragazza, infatti, le avrebbe inviato una serie di foto e chat in cui loro si mettevano d’accordo per vedersi. “Questa ragazza mi ha detto tutto perché lui le aveva detto che io ero la ex. Mentre gli mandavo le foto di nostra figlia, lui era lì con lei a divertirsi”.

L’ex gieffina a inoltre parlato delle offese che avrebbe subito in più occasioni dall’ex. “Mi diceva che non ero una brava donna o una brava mamma perché uscivo a mangiare una pizza con le amiche o perché lavoravo in un contesto nel quale ero circondata da uomini – ha detto ancora – Ci sono stati gesti fisici e parole molto sbagliati che perdonavo sempre, perché mi sentivo sbagliata. Mi sono annullata per lui”.

L’amarezza che ora Sophie Codegoni avverte dentro di sé è tanta e non ha paura di ammetterlo: “Sono circondata da un sacco di persone, ma mi sento sola. Non ho mai vissuto da sola, la prima volta è stata con lui. Entrare nella nuova casa, senza di lui, ma solo con mia figlia, mi fa paura. Mia mamma mi aiuta emotivamente tanto. Ha amato Alessandro come un figlio” – ha concluso.