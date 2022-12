Alessandro Borghi diventa papà: la fidanzata Irene Forti è incinta

Alessandro Borghi sarà presto papà per la prima volta. Almeno finora né lui né la fidanzata Irene Forti hanno voluto sbilanciarsi su questa dolce novità in arrivo, ma non sembrano esserci grandi dubbi: i due si sono infatti presentati a Roma sul red carpet per la presentazione del suo nuovo film, Le otto montagne, nelle sale dal 22 dicembre 2022, ma era praticamente impossibile non notare il “pancino” di lei.

La gravidanza, osservando le forme piuttosto evidenti di lei, sembra essere piuttosto avanzata al punto tale da provare a ipotizzare che il parto possa avvenire a primavera 2023.

La coppia è legata dal 2019, anche se sono usciti allo scoperto ufficialmente solo due anni dopo. Alessandro Borghi ha sempre cercato di tenere separata la sua vita professionale, che l’ha portato a essere apprezzato anche all’estero, da quella privata, di cui ama parlare davvero pochissimo.

Nelle poche occasioni in cui l’interprete di Diavoli ha parlato apertamente di lei ha avuto dichiarazioni davvero importanti: “È la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana – aveva raccontato a Diva e Donna -. Cosa che mi faceva sentire un ignorante. Gli uomini da soli hanno poche chance per essere interessanti, devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro. Io ora ce l’ho”.

Solo qualche tempo fa Borghi si era sbilanciato anche sulla possibilità di creare una famiglia, anche se il progetto non si era ancora concretizzato: “Se voglio figli? Nella mia testa, ho un pensiero di famiglia come se già esistesse, il desiderio credo sia legato al tipo di amore che provo – aveva detto nel 2021 al Corriere della Sera -. Sono profondamente innamorato di Irene. Mi dice sempre: amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata una vera ispirazione”. E ora questo desiderio sta per diventare realtà.