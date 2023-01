Alessia Marcuzzi, che debutta martedì 10 gennaio 2023 su Rai 2 con il suo nuovo programma, Boomerissima, annunciava la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi durante l’autunno appena trascorso. In un’intervista rilasciata ora al Corriere della Sera, la conduttrice ha fatto intendere che il legame con l’ex marito, sposato nel 2014, non la rendesse più felice. Da qui, la decisione di intraprendere strade diverse e l’inizio di un nuovo capitolo per lei, anche televisivo.

“Devo essere felice“, ha commentato la 50enne raccontando al quotidiano la sua situazione sentimentale. Poi, parlando della sua famiglia, ha aggiunto:

Quando ci sono dei figli bisogna che anche loro siano felici, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena.

Nella nota congiunta con cui Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi annunciavano il loro addio, invece, si leggeva:

Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà a esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni.

Nelle ultime ore, inoltre, Marcuzzi è sulla bocca (e nella rubrica) di tutti, anche perché Fiorello ha mostrato in diretta Instagram il suo numero di telefono, facendole così ricevere centinaia di messaggi e di chiamate dai fan.