Alessia Marcuzzi festeggia i 99 anni della nonna,"Il motore di tutto e tutti"

Alessia Marcuzzi ha festeggiato i 99 anni della sua amata nonna Mela, spesso protagonista delle sue foto e storie social. La conduttrice tv, in un’occasione così importante, ha voluto ricordare l’anniversario pubblicando su Instagram alcune foto dei festeggiamenti; un pomeriggio passato insieme a Roma, in compagnia delle donne della sua vita.

Come testimoniato dalle immagini, nonna Mela ha spento la candelina davanti a una bella torta, regalando abbracci e baci alla nipote, emozionata e felice. Presenti alla festa nella location con vista sulla città, anche la mamma di Alessia Marcuzzi, Antonella, e le sue zie, tutte molto legate fra loro.

“Nonna Mela, 99 anni oggi. E sei sempre il motore di tutto e di tutti. Ti amiamo tanto“, ha scritto poi la ex modella, 50 anni l’11 novembre 2022, a corredo dei teneri scatti. Una dedica per un nonno o una nonna, che sicuramente in tanti possono capire.

Già nelle storie, Marcuzzi aveva esordito filmando il ristorante dove si trovavano le donne e dicendo:

Oggi è il compleanno della “Queen” indiscussa e assoluta, che non sei tu mamma, ma è nonna Mela. Che bella! Con tutte le sue figlie: zia Mery, zia Franca e mamma.

La conduttrice, reduce dalla separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi, si gode quindi gli affetti familiari e nonna Mela, che ha raggiunto un traguardo importantissimo.

La decisione di terminare la storia d’amore era stata presa dai due di comune accordo, con l’intenzione di non minare lo splendido rapporto che l’uomo aveva costruito con i due figli di lei: Mia Facchinetti, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione con Simone Inzaghi.