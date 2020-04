Alessia Marcuzzi nella bufera per la Pasqua con i genitori

Una foto pubblicata su Instagram da Alessia Marcuzzi ha innescato una vera e propria bufera sul web scatenando le critiche di moltissime follower della conduttrice.

Lo scatto incriminato risale alla domenica di Pasqua ed inquadra una tavola apparecchiata a festa per sette persone. Il popolo della rete ha subito notato che il numero dei coperti era superiore a quello dei membri della famiglia di Alessia e quindi ha immediatamente puntualizzato il suo comportamento poco responsabile avendo tutti l’obbligo del distanziamento sociale.

La Marcuzzi ha risposto alle critiche giustificandosi nei commenti alla foto: “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi“.

Tale spiegazione non è bastata ai follower furiosi che hanno reclamato l’intervento sul social di Selvaggia Lucarelli, la giornalista che in questi giorni ha denunciato un gruppo di ragazzi che trasgredendo le regole della quarantena si è radunato per festeggiare la Pasqua pubblicando addirittura foto e video.

Dal canto suo la Lucarelli, pur non approvando il gesto della conduttrice, ha deciso di non intervenire per un motivo ben preciso: “Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non evo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro“.