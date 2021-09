Alex Belli da Centro Vetrine al Grande Fratello Vip: tutto su di lui

Alex Belli è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip 2021. Attore e modello, ha raggiunto la fama per aver recitato nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine, nel ruolo di Jacopo Castelli. Il 13 settembre 2021 è ufficialmente uno dei vipponi che varcano la soglia della celebre porta rossa della casa. Al timone del programma sempre lui, Alfonso Signorini, mentre le opinioniste sono Adriana Volpe, ex concorrente nel 2020, e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis.

Alex Belli, all’anagrafe Alessandro Gabelli, nasce a Parma il 22 dicembre 1982. Appassionato di pianoforte sin da bambino si diploma al Conservatorio di Musica Arrigo Boito. Nel 2001 sogna di fare lo speaker radiofonico e si trasferisce a Milano insieme ad alcuni amici. Invece, viene notato dall’agenzia di moda The Fashion Model Management. Inizia così a girare il mondo e a sfilare a New York, Londra e Parigi. Solo in seguito si avvicina alla recitazione, seguendo un consiglio dell’attrice e regista teatrale Fioretta Mari. È proprio in questo periodo che entra nel cast della fiction di Mediaset.

Dopo il ruolo nella soap opera italiana inizia a partecipare a diverse trasmissioni televisive: Ballando con le stelle, Isola dei famosi, Caduta libera, Detto Fatto e Temptation Island Vip, nell’edizione del 2019. È sposato con Delia Duran, modella e attrice venezuelana. I due sono stati fidanzati due mezzo prima di convolare a nozze, il 26 giugno 2021. Delia è la sua seconda moglie: in passato infatti l’attore è stato il marito della modella slovacca Katarina Raniakova dal 2013 al 2017.

Nell’intervista di presentazione per il reality, Belli si racconta e svela i suoi sogni per il futuro e su cosa si aspetta da questa esperienza nella casa: