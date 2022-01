Alicia Keys è co-designer di una capsule collection a tiratura limitata con il brand Athleta. La linea trae ispirazione dalla routine quotidiana della cantante, 15 volte vincitrice del Grammy Award, che si allena tutti i giorni tra palestra ed esercizi yoga.

I capi di abbigliamento saranno disponibili in tutte le taglie, dalla XXS alla 3XL, per dare modo a tutte le fisicità di trovare una loro dimensione all’interno della collezione che in questo modo sarà veramente inclusiva.

La capsule verrà lanciata l’8 marzo 2022 in occasione della Giornata internazionale della donna. Una data perfetta per un marchio incentrato sul fitness che ha fatto dell’empowerment femminile e della diversità corporea il suo punto di forza. E le parole di Alicia Keys, rilasciate al magazine People, parlano proprio di questo:

“Essere in grado di collaborare e creare qualcosa con così tanto significato, che riguarda davvero l’elevazione delle donne, la loro emancipazione, ricordandoci che siamo tutte capaci, siamo tutte speciali e siamo tutte creative”.

La cantante ha anche parlato del suo punto di vista stilistico, un’opinione che ha giocato un ruolo importante nella scelta dei modelli e dei colori da inserire nella linea: “Ho creato cose che amo davvero, come canottiere a collo alto leggermente corte in modo che i pantaloni a vita alta possano coprire tutto bene”.

Capi che si ispirano alla cromoterapia, realizzati con tessuti altamente performanti e adatti per essere indossati in ogni momento della giornata, senza per forza doversi cambiare primo o dopo un allenamento, come spiega Keys: