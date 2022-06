Il processo tra Johnny Depp è Amber Heard si è concluso con la vittoria dell’ex Jack Sparrow che aveva chiesto alla Corte di Fairfax, Virginia, di riconoscere che l’attrice lo aveva diffamato con un articolo sul Washington Post nel 2018. Ora la star di Aquaman ha deciso di rompere il silenzio e dire ciò che pensa del verdetto della giuria.

Heard ha perso la causa e dovrà risarcire per danni il suo ex marito per ben 8 milioni di dollari, meno dei 50 chiesti dall’attore inizialmente, ma comunque sempre una grossa cifra. In una intervista tv alla giornalista americana Savannah Guthrie nel corso del Today Show, che andrà in onda martedì 14 giugno sulla Nbc, ha rivelato la sua opinione.

“Il verdetto è stato ingiusto. La giuria si è fatta influenzare dall’immagine che i social davano di me e di questo processo. Non si sono basati sui reali avvenimenti, ma sulle cattiverie sul mio conto”, ha dichiarato Heard, colpevolizzando il web.

Ma Amber Heard non si è limitata a commentare il processo e il suo esito, e ha anche aggiunto parole dure contro Johnny Depp e tutti coloro che sono andati a deporre in sui favore, insinuando che l’uomo li abbia anche pagati:

“I suoi testimoni, che gli hanno fatto vincere il processo, non sapevano assolutamente nulla della nostra vita coniugale”.

Heard ha ribadito che è determinata a fare ricorso in appello e ammette di comprendere il grande sostegno del pubblico all’ex marito: “In realtà capisco. È un personaggio amato e le persone sentono di conoscerlo. È un attore fantastico”, aggiunge ancora nell’anticipazione diffusa dall’Nbc.