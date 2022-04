Continua senza sosta la battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard. Il nono giorno del processo per diffamazione dell’attore contro l’ex moglie, che si sta svolgendo a Fairfax, in Virginia, la parola è andata alla dottoressa Shannon Curry, la psicologa forense che gli avvocati dell’ex Jack Sparrow hanno ingaggiato per stabilire lo stato mentale della star di Aquaman.

La professionista ha detto alla Corte che le era stato chiesto di “fornire una valutazione psicologica della signora Heard” nell’ottobre 2021. La dottoressa Curry ha esaminato “tutti i documenti del caso”, come si legge su People, così come le cartelle cliniche di Heard (inclusi i “trattamenti di salute mentale”), registrazioni audio e video, foto e “dichiarazioni multiple di testimoni”.

La psicologa ha detto di aver incontrato Heard “in due date separate”, il 10 e il 17 dicembre 2021, per circa 12 ore in totale., ed è arrivata a questa conclusione:

“I risultati della valutazione della signora Heard hanno supportato due diagnosi: disturbo borderline di personalità e disturbo istrionico di personalità”.

Secondo la testimonianza alcuni sintomi sarebbero “rabbia e ostilità intrinseche”, tendenza alla “volatilità di stati d’animo” e all’“ipocrisia“. Tutto questo innescherebbe, sempre secondo Shannon Curry, una serie di comportamenti ripetuti:

“Chi ne soffre può agire in maniera violenta sia fisicamente che psicologicamente. È spesso incline ad abusare i loro partner”.

Durante il controinterrogatorio, un avvocato di Amber Heard ha chiesto alla psicologa se fosse certificata dal consiglio. La dottoressa ha risposto che non lo è e le è stato anche chiesto se avesse cenato a casa del signor Depp prima dell’udienza. Curry ha detto che l’incontro è avvenuto tra lei e il team legale dell’attore, e che comunque non era stata chiamata a valutare Depp in questo specifico caso.