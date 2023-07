Depp V Heard, il caso diventa un documentario Netflix

Netflix ha annunciato che il 16 agosto 2023 arriverà sulla piattaforma Depp V Heard, documentario sull’ormai celebre processo tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, prodotto dall’emittente britannica Channel 4.

La battaglia legale tra i due attori era iniziata nel 2018, quando Depp denunciò la ex moglie Amber Heard in seguito a un articolo in cui quest’ultima raccontava di aver subito abusi sessuali. L’episodio aveva dato inizio alla dura battaglia legale tra i due attori, culminata nel processo del 2022, il quale aveva visto una massiccia presenza mediatica con tanto di telecamere in aula, oltre al fermento social dei fan di Depp, schieratisi in suo sostegno.

Proprio il ruolo dei media è la lente di analisi che la regista Emma Cooper si propone di utilizzare, ragionando su come questi possano aver influenzato l’esito del processo, al termine del quale Heard è stata dichiarata colpevole di diffamazione e costretta a pagare un milione di dollari all’ex marito. Quest’ultimo ha dichiarato che devolverà tutto il denaro a cinque diverse associazioni di beneficenza, che spaziano dal supporto a bambini con patologie a progetti di sostegno per le comunità indigene.

Il documentario si inserisce nel filone true crime, ormai uno dei generi di punta del colosso statunitense che già aveva collaborato con la regista Emma Cooper, distribuendo I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, film documentario sulla tragica morte dell’attrice.