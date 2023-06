Johnny Depp devolve in beneficenza il milione di dollari ricevuto da Amber Heard

Johnny Depp, a un anno dalla vittoria legale contro l’ex moglie, Amber Heard, ha selezionato le associazioni di beneficenza a cui devolvere il milione di dollari che ha incassato in seguito al processo per diffamazione a carico della donna e concluso nel dicembre del 2022. Negli scorsi giorni, come riportato da TgCom 24, l’attrice di Aquaman, infatti, ha risarcito l’ex compagno con la cifra pattuita dal giudice di Fairfax, mettendo la parola fine alle vicende giudiziarie più chiacchierate degli ultimi anni.

Reduce dall’ultima edizione del Festival di Cannes, la star di Jeanne du Barry ha scelto di indirizzare una parte del proprio risarcimento alla Make-A-Film Foundation, un’associazione che permette ai bambini affetti da gravi patologie di realizzare un cortometraggio: una scelta che lascia intendere tutto l’amore per il mondo del cinema provato da Johnny Depp.

Tra le altre organizzazioni di beneficenza, l’attore 60enne ha selezionato anche The Painted Turtle che si occupa di programmare dei soggiorni estivi sulle sponde del lago Hughes, in California, per i bambini malati terminali. Il resto della cifra, invece, è stato devoluto alla Amazonia Fund Alliance e la Tetiaroa Society: la prima, è un’associazione impegnata nella salvaguardia delle popolazioni indigene dell’Amazzonia, mentre la seconda ha lo scopo di preservare l’ecosistema dell’isola di Tetiaroa, situata nella Polinesia francese, e la popolazione locale.

La battaglia legale tra i due ex coniugi, nel corso degli anni, si è trasformata in un vero e proprio caso mediatico. Amber Heard, nel dicembre del 2018 aveva denunciato il marito per abusi domestici. A quel punto, Johnny Depp ha deciso di intentare una causa per diffamazione contro l’ex compagna che si è conclusa soltanto quattro anni dopo. Il risarcimento, inizialmente, doveva essere di 10 milioni di dollari, successivamente però è stato ridotto a un milione grazie un accordo extragiudiziale tra i due.