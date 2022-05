Il maxi processo che sta coinvolgendo Amber Heard e Johnny Depp sembra non avere fine. Sono ormai diversi giorni che i due divi di Hollywood si stanno dando battaglia in tribunale per la causa del loro divorzio, e per le reciproche accuse di violenza domestica e di diffamazione. E sono migliaia i fan che si schierano a favore di uno o dell’altro, anche se la maggior parte sembra sostenere l’innocenza di Depp. Proprio per questo, è stata diffusa online una petizione per fare in modo che l’attrice sia esclusa dal cast di Aquaman 2.

Amber Heard, infatti, è la co-protagonista dei film di Aquaman, accanto a Jason Momoa, nei panni della principessa Mera. E, per il 2023, è prevista l’uscita del secondo film di quella che potrebbe diventare una nuova saga targata DC Comics. Ma, alla luce delle accuse che gravano sull’attrice e del processo che la vede protagonista, i fan del supereroe (e non solo) chiedono che Heard sia rimossa dal progetto ed esclusa dal cast.

“La Warner Bros e la DC Entertainment devono rimuoverla dal progetto, non devono ignorare la sofferenza delle vittime. E non devono glorificare un abusatore domestico“, si legge sul sito charge.org, dove è stata lanciata la petizione. “Gli uomini sono vittime di abusi domestici, proprio come le donne. Questo deve essere riconosciuto, e si deve agire per evitare che un abusatore venga celebrato nell’industria dell’intrattenimento“.

Nonostante le parole riportate sul sito, che ha già raccolto più di due milioni di firme, per ora si tratta della parola di Johnny Depp contro quella di Amber Heard: spetterà al giudice decidere chi dei due avrà la meglio alla fine del processo, e stabilire le responsabilità di ognuno di loro. Nel frattempo, però, il destino di Depp, lavorativamente parlando, è stato decisamente peggiore rispetto a quello della ex moglie: l’attore è stato allontanato dalla Disney, che lo ha escluso categoricamente dal merchandise di Pirati dei Caraibi. In più, Depp è stato escluso anche da Animali Fantastici 3, in cui è stato sostituito da Mads Mikkelsen.