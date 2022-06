“Il verdetto è stato ingiusto. La giuria si è fatta influenzare dall’immagine che i social davano di me“, sono state le prime parole di Amber Heard, dopo la sconfitta nel processo contro Johnny Depp. L’attrice ha infatti rilasciato un’intervista a Savannah Guthrie di NBC News, rompendo così il silenzio. Ma non è tutto. Nella seconda parte del Todyay Show, Heard ha inoltre affermato di amare ancora l’ex Jack Sparrow, nonostante la vicenda l’abbia portata a “una totale umiliazione davanti al mondo“.

Heard ha spiegato nel dettaglio i suoi sentimenti nei confronti dell’ex marito:

“Lo amo. L’ho amato con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio perché la nostra relazione profondamente danneggiata potesse funzionare. Ma non ci sono riuscita. Non ho sentimenti negativi nei suoi confronti. So che potrebbe essere difficile da capire o potrebbe essere davvero facile da capire. Se hai mai amato qualcuno, dovrebbe essere facile”.

Nonostante ciò, la star di Aquaman ha aggiunto che riscriverebbe ancora una volta il famoso editoriale sul Washinghton Post. Quello del 2018, che l’ha portata in tribunale contro Johnny Depp. Il quale, in seguito, aveva chiesto alla Corte di Fairfax, Virginia, di riconoscere che l’articolo lo aveva diffamato. A tale riguardo, Amber Heard ha sostenuto: “L’editoriale non riguardava la mia relazione con Johnny. Volevo prestare la mia voce in un discorso più ampio”, quello riguardo alle violenze domestiche.

Incalzata dalla giornalista, la Heard ha riflettuto sulla percezione pubblica su di lei: