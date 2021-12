Drag Race Italia: Ambra Angiolini in Versace dalla testa ai piedi è da urlo

È tutto pronto per il gran finale di Drag Race Italia che, dalle ore 22.00 di giovedì 23 dicembre, va in onda su Discovery Plus. Super ospite di questo speciale appuntamento è Ambra Angiolini, giudice d’eccezione e icona fashion.

“Grazie alla sua sensibilità e conoscenza dell’arte drag ha saputo accogliere e restituire tutto l’amore che le nostre Queen hanno espresso sul palco”, queste le parole sul canale social dello show. Le super finaliste sono quattro, e si contendono l’ambita corona di regina.

Sul palco, però, a brillare questa volta è anche il look di Ambra Angiolini, fasciata in un elegantissimo tubino nero Versace. Un abito a prima vista di una semplicità disarmante e proprio per questo stilosissimo: gonna avvitata in versione midi al ginocchio, spalline sottili con logo metallo della maison.

A completare questo look la bella e talentuosa attrice ha abbinato delle collant nere velate e delle scarpe super glamour sempre della griffe italiana: un paio di décolleté in satin della linea Medusa Aevitas, in una favolosa nuance fucsia. A rendere unico questo modello must have di stagione è il tacco alto e il doppio plateau, oltre al cinturino alla caviglia decorato da strass e un ciondolo Medusa dorato, un ultimo tocco veramente chic.

Per i capelli, Ambra Angiolini, ha puntato su un’acconciatura ultra liscia che esalta alla perfezione il suo long bob e il colore castano scuro, ricco e naturale, della sua chioma. In fatto di make-up non si smentisce mai: l’ex star di Non è la Rai resta semplice e, a parte un leggero smokey eyes nero, le labbra sono nude. Per i gioielli si è invece affidata al brand di Pasquale Bruni, di cui ha indossato bracciali e anelli.