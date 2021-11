Tutto pronto per la prima puntata di Drag Race Italia. Il talent show in cui otto drag queen si sfidano tra spettacolari performance per ottenere il titolo di Italia’s First Drag Superstar – ispirato al seguitissimo show americano RuPaul’s Drag Race -, arriva su Discovery+ il 19 novembre in prima serata. E tra i concorrenti che si metteranno alla prova in questa nuova esperienza c’è anche Le Riche, al secolo Alberto Riccobono sopravvissuta al naufragio della Costa Concordia, avvenuto nel gennaio del 2012.

Il momento più bello della sua vita risale proprio a quel 12 gennaio 2012, si legge nella scheda di presentazione, quando salvandosi dalla tragedia del naufragio all’isola del Giglio della Costa Concordia ha sentito di poter ricominciare davvero a vivere. Le Riche, 35 anni, è la muscle drag di Drag Race, vive a Roma da anni ma è originaria di Palermo. “Ho iniziato ad affacciarmi a questo mondo circa quattro anni fa“, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

“L’arte ha sempre fatto parte della mia vita, mia madre era un’artista. Io mi sono approcciato prima al teatro, poi alle discipline aeree, fino a che non ho scoperto il mondo drag: un’arte completa, a 360 gradi, che sin da subito mi ha conquistato e che non sono più riuscito ad abbandonare! Il punto di forza di Le Riche è la poliedricità. Non essere ancorata a un solo personaggio e mettermi in gioco in situazioni differenti ha fatto sì che mi arricchissi sempre di più. D’altra parte, il nome Le Riche vuole evocare la ricchezza artistica del mio personaggio”.

Le Riche, che da tempo è una delle resident del Muccassassina, uno dei più famosi locali LGBTQI+ italiani, ama realizzare i vestiti per le sue esibizioni da sola e adora stupire il pubblico con cambi d’abito repentini e sempre azzeccatissimi. A Drag Race Italia, a giudicare la sua esibizione e quella delle altre concorrenti ci sono la drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, e l’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi.