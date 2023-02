Carnevale 2023: Jolanda Renga e Filippo Carrante si travestono da Ambra Angiolini e Francesco Renga

Jolanda Renga e il suo fidanzato, Filippo Carrante, a Carnevale hanno optato per un travestimento di coppia. Ma al posto di un classico Barbie e Ken (o Minnie e Topolino) i due giovani hanno trovato l’ispirazione per l’originale costume direttamente in casa. La 19enne, infatti, si è travestita da sua mamma Ambra Angiolini, mentre il ragazzo ha vestito i panni del papà della fidanzata, Francesco Renga.

Jolanda Renga, indossando una parrucca con frangia, pantaloni a vita alta, camicia bianca e cravatta, si è trasformata nella madre ai tempi di T’Appartengo. Come si vede dalle immagini, al suo fianco c’è il fidanzato Filippo Carrante, in versione Francesco Renga: giacca di pelle, jeans neri, microfono in mano e inconfondibili folti ricci in testa.

“Carnevale 2023 a Venezia … – ‘Da cosa vi vestite?’ chiedo incuriosita – ‘Da te e papà !’ risponde lei…”, ha scritto la conduttrice a corredo degli scatti social. Molto divertita dal travestimento della figlia, Angiolini ha accompagnato il post anche con l’hashtag #genius.

Le foto della stellina di Non è la Rai, accanto al famoso cantante bresciano, sono piaciute molto ai fan e hanno immediatamente fatto il giro del web, ottenendo una valanga di commenti e di mi piace. Gli utenti, più di tutto, hanno ammirato il lavoro che i genitori hanno fatto con la 19 enne. Un commento infatti recita:

Da madre ho sempre pensato che vedere una figlia quindicenne che non si vergogna dei suoi genitori sia il risultato di un ottimo percorso educativo. Ma qui siamo addirittura oltre! Complimenti a voi! PS: io invece per ora un disastro. Ma tua figlia non ti fa mai sentire inadeguata? Dimmi di sì ti prego, almeno qualche volta.

Anche Jolanda Renga non ha tardato a commentare il post e, scherzando, ha scritto: “Però nessuno ci ha scambiato per quelli originali!”.