Ambra Angiolini, lo splendido significato del nuovo tatuaggio

Ambra Angiolini ha un nuovo tatuaggio e lo ha “presentato” ai suoi fan. Nel suo messaggio sui social, l’attrice chiarisce il significato del soggetto, legato a un doloroso trascorso di qualche anno fa che l’aveva spinta a farsi una promessa. Un segno di rinascita e ripartenza dopo un momento “acido” e di difficoltà, che oggi è alle spalle e che rivive con forza e delicatezza sulla sua pelle.

Tre splendide farfalle tatuate sul collo, appena sotto la nuca, e un messaggio che ne tratteggia il significato e rimanda a un periodo non semplice vissuto nel 2016 e alla promessa che l’attrice aveva fatto a se stessa all’epoca:

Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere” (Alda Merini)… sono uscite.

Per Ambra Angiolini, come ammesso in diverse occasioni, il 2016 non è certamente stato un anno semplice, con la separazione da Francesco Renga resa ufficiale a novembre 2015 e il conseguente iter di divorzio a rendere il periodo non facile, anzi “acido”, citando la stessa attrice. Il tutto, tenendo conto anche che dall’unione della coppia sono nati i due figli, ora adolescenti, Jolanda e Leonardo.

Da qui, la promessa a se stessa, con la citazione di Alda Merini e, oggi, con alle spalle anche a separazione dall’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, il felice epilogo. Le farfalle possono finalmente tornare a volare. Dietro al messaggio e alla rinascita di Ambra Angiolini potrebbe celarsi anche il non ancora confermato rapporto con l’attore Andrea Bosca, sui cui si rincorrono da tempo indiscrezioni e voci, dopo la scintilla che dovrebbe essere scattata sul set della fiction di RaiUno Protezione Civile, che li vede protagonisti.

Nel post Instagram, Ambra Angiolini ha taggato Anna Neudecker, in arte La Bigotta, artista dietro il tatuaggio, che ha a sua volta postato una foto della sua opera scrivendo: “Ormai abbiamo preso il volo!”. Un messaggio a cui l’attrice non ha mancato di rispondere con un sentito grazie: “Disegni il mio cuore come batte. Grazie Anna”.