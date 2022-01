Un traguardo importante necessita un festeggiamento da ricordare. Proprio per questo, in occasione dei 18 anni della figlia Jolanda Renga, Ambra Angiolini ha pensato di farle un dono molto speciale, che nessuna delle due dimenticherà mai: un volo in parapendio madre e figlia.

Un’esperienza adrenalinica che le due donne hanno affrontato insieme tra urla e risate, munite di videocamera GoPro utilizzata per riprendere il tutto. L’attrice ha poi condiviso sulla sua pagina Instagram il video del momento, dedicando alla figlia delle dolcissime parole di buon compleanno:

“Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me? La tua firma sul mio foglio ancora bianco, il tuo primo ‘urlo’ alla vita e papà che mi dice ‘Amo è incazzata proprio come te!’. Grazie per avermi creduto, non era facile #happybirthday con tutto l’amore che posso. E oggi abbiamo volato di nuovo insieme”.

Jolanda è la primogenita di Angiolini, nata dalla relazione con il cantante Francesco Renga. La coppia è stata unita dal 2004 al 2015 e ha avuto anche un secondo figlio di nome Leonardo. Per festeggiare la maggiore età della figlia, anche Renga ha pubblicato su Instagram una foto insieme a lei risalente al passato, quando la ragazza era ancora una bambina.

“Eccoci qua… è arrivato il giorno. Oggi la mia principessa, il mio amore più grande compie 18 anni! 18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. In fondo lo sei stata fin da subito… il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo… e su di me. Auguri tesoro prezioso e meraviglioso. Inutile dirti che ai miei, di occhi, rimani la bimba che tenevo in braccio… auguri amore, che la vita ti riservi sempre bellissime sorprese, così non ti annoierai mai!”, ha poi aggiunto come didascalia dell’immagine.

Alle bellissime dichiarazioni d’amore dedicate alla ragazza si sono aggiunti centinaia di commenti di auguri, fra cui quelli dell’attrice Cristiana Capotondi, che ha collaborato con Ambra Angiolini nella serie Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek. Sotto il video della collega, Capotondi ha scritto:

“Auguri Jolanda, auguri Ambra, per questa lunga infinita storia d’amore”.