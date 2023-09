Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga scrittrice: “Sono orgogliosissima”

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, pubblica il suo primo libro: ne dà annuncio proprio l’attrice, con un dolce post Instagram nel quale si congratula con lei.

“E quando penso di essere un disastro arrivano i tuoi occhi e le tue mani… sono orgogliosissima”, scrive. “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia è il tuo primo romanzo… Dal 26/09 in tutte le librerie. Per tutti quelli che non scappano dalla realtà, dal proprio ‘sentire tutto’ e trasformano la vita vera in qualcosa di più speciale”. Nel post, una foto della figlia mentre regge sorridente una copia del romanzo.

E sono tantissimi i commenti di congratulazioni sotto al post: “Si capiva che tua figlia è molto sensibile e profonda, in bocca al lupo per la sua prima opera letteraria!”, scrive un utente, “Una piccola grande donna splendida dentro e fuori”, scrive un altro. Tra di loro, anche alcuni personaggi dello spettacolo: “Wow! Che bomba questa ragazza! Brava Jolanda!”, scrive Giulia Bevilacqua. “Ma che forza questa tua ragazza!!! Che gioia”, scrive invece la collega Elena Sofia Ricci.

“Non mi sembra vero: è da sempre il mio sogno più grande e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole”, aveva scritto Jolanda Renga su Instagram qualche tempo fa, annunciando l’uscita del libro. Del resto, come dichiarato a Verissimo, la scrittura è la sua più grande passione: “Mi piace da sempre, spero possa diventare il mio progetto di vita”, aveva raccontato a Silvia Toffanin.