Ambra Angiolini e Francesco Renga insieme al parco divertimenti con i figli

Giornata in famiglia per Ambra Angiolini e Francesco Renga, i due infatti hanno trascorso momenti piacevoli con i figli in un parco divertimento. Ambra Angiolini e Francesco Renga condividono una storia d’amore importante e che ha portato alla nascita di Jolanda, 18 anni, e di Leonardo, 16 anni. Sono stati insieme dal 2005 al 2014, poi è arrivata la separazione e la stessa Ambra Angiolini ha dichiarato in passato che la fine della storia con il cantante è l’unico fallimento che si riconosce. Dopo la separazione lei è caduta in un vero e proprio baratro di cui più volte ha parlato.

Francesco Renga invece dalla fine del rapporto con Ambra Angiolini ha un nuovo amore con Diana Poloni. Ambra Angiolini e Francesco Renga con il tempo hanno invece maturato un ottimo rapporto di affetto, stima e amicizia. I due vivevano a Brescia dove Ambra è rimasta a vivere fino al trasferimento a Milano, nell’appartamento in cui doveva iniziare la convivenza con Allegri che in realtà non ha mai fatto il grande passo, lasciando Ambra di fatto sola a Milano dove vive con la figlia Jolanda.

Di fatto il rapporto con Francesco Renga non è mai terminato e proprio ieri hanno pubblicato le foto a un parco divertimenti sul Lago di Garda. I due pargoli giocavano sulle montagne russe, mentre Francesco e Ambra li guardavano da terra senza lesinare abbracci, baci innocenti e carinerie, segno che l’affetto tra i due non è mai tramontato e che sono in grado di trascorrere momenti piacevoli come una famiglia unita. Ritorno di fiamma? Forse no, ma sicuramente un grande affetto.