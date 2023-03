Ormai da tempo partecipare ad Amici rappresenta un’occasione per provare a mostrare il proprio talento e tentare di costruirsi una carriera nel ballo e nel canto. Il programma di Canale 5 è innanzitutto una scuola, dove i ragazzi hanno l’opportunità di imparare da maestri che hanno maturato una grande esperienza nei rispettivi settori e possono così migliorare anche eventuali difetti.

Già in passato il talent show è stato un’occasione di riscatto per chi viene da situazioni difficili, come è accaduto ad esempio a Stefano De Martino, che prima di approdare in Tv raccoglieva frutta al mercato ed era stato costretto a vedere due caterine d’oro al banco dei pegni per avere i soldi per il treno che l’avrebbe portato a Roma per i provini.

Una storia complessa è quella che ha alle spalle anche una delle concorrenti di questa edizione, Megan Ria, anche lei aspirante ballerina, che è riconoscente ai sacrifici fatti dalla mamma per poterle permettere di dedicarsi alla danza, da sempre sua grande passione.

In casa erano costrette anche a fare rinunce sul cibo, ma questo alla donna non importava, pur di accontentare la figlia: “Devo tutto a mia madre. In casa non avevamo soldi. C’è stato un periodo che non avevamo neanche la luce. Lei ha fatto trecentomila lavori, come la signora delle pulizie, affinché realizzassi il mio sogno più grande: ballare – ha detto ancora la ballerina di Amici -. Se non era per lei, oggi non sarei qua. Vorrei riscattarla per tutti gli anni di sacrifici che ha fatto per me e la danza. Si è tolta il cibo dalla bocca, ha rinunciato a comprarsi i vestiti. Mi diceva: ‘Megan, pazienza se c’è la pasta in bianco. Ciò che conta è che balli” – ha raccontato lei durante il programma.

A sperare che Amici possa essere un importante trampolino di lancio per lei ci sono anche i nonni paterni di Megan, che hanno con lei un rapporto fortissimo: “Megan è come una figlia. Da quando è nata ha trascorso le estati da noi, abbiamo contribuito alla sua crescita. Lo sa che nostra nipote ha esordito a cinque anni in TV con Paolo Bonolis? –hanno detto in un’intervista al settimanale DiPiù–. Ha partecipato a una puntata di Chi ha incastrato Peter Pan”.

Ulteriore sofferenza si è poi aggiunta con la separazione dei genitori: “Mio figlio e sua moglie iscrissero Megan a danza classica quando lei aveva tre anni. Poi, però, i genitori si sono separati. La bambina aveva sei anni. Vede, non è che mio figlio sia contrario al ballo, è che in nostra nipote ha sempre visto anche una ragazza profondamente dotata dal punto di vista intellettuale. Voleva che continuasse gli studi al liceo, ma al terzo anno ha abbandonato per studiare danza più seriamente. Immagino Immagino che per la mamma di Megan, alla quale abbiamo sempre voluto molto bene, la vita non sia stata facile. Ma noi ci siamo sempre stati, come nonni, come famiglia. E anche mio figlio sinceramente. Poi certo, di questi tempi i soldi non bastano mai” – hanno concluso.