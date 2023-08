Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventeranno presto genitori per la prima volta, ma già ora stanno provando sensazioni fortissime e non lo nascondono. La nascita, secondo quanto annunciato dalla coppia, è prevista per febbraio 2024, ma in attesa di quel momento è stato previsto di organizzare una festa di gender reveal a settembre 2023 per comunicare ad amici e familiari il sesso del bimbo.

L’ex tronista di Uomini e donne ha deciso di confidarsi con i suoi follower a cui ha voluto rivelare l’emozione che sta provando in questo momento così speciale. “Non lo so se siamo pronti, le paure sono tante, tantissime. Come si fa a essere pronti? Questa è la nostra prima volta, c’è un mondo da imparare e penso non basti una vita intera. Però siamo felicissimi di diventare genitori, è la gioia più grande al mondo e ce la metteremo tutta” – ha risposto a un utente che era interessato a sapere se lui e la compagnia fossero spaventati all’idea di avere un bambino.

Non si è trattato però di un evento inaspettato, ma desiderato e voluto da entrambi: “Lo stavamo cercando. Dopo qualche giorno di ritardo, Arianna non aveva il coraggio di fare il test. Poi sfortunatamente l’ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata a casa con il test. Ed eccoci qui” – ha raccontato Cerioli, che ha un passato anche da concorrente del Grande Fratello.

Spesso è soprattutto la futura mamma a vivere la gravidanza con apprensione, ma in questo caso le parti sembrano essersi invertite: “Faccio più domande alla dottoressa io che Arianna, lei è molto tranquilla – ha sottolineato Andrea Cerioli – Una gravidanza serena fa bene al bambino, quindi cerco di soffocare le ansie. Se potessi la chiuderei in un’ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio. Così sta al sicuro. Vorrei che se la godesse con la massima serenità, voglio solo che stia bene. Sono un uomo strano, atipico, piango per tutto. Mi commuovo facile. Mi fanno troppo effetto le ecografie, vedere che ha già tutto racchiuso in pochi centimetri, pazzesco”.

Un follower era incuriosito sul possibile nome che daranno al bimbo/a, ma se fosse femmina è da escludere l’idea che possa avere lo stesso nome della mamma del futuro papà, scomparsa diversi anni fa e a cui lui era legatissimo: “A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome a un’eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome, appena sarà in grado di capirmi le racconterò chi era e quanto ho amato la sua nonna” – ha concluso.