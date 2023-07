Loris Karius è stato invitato a Mamma Dilettante dalla compagna e conduttrice del podcast, Diletta Leotta, condividendo alcuni dettagli in merito alla gravidanza della fidanzata che, nel giro di un mese, darà alla luce la primogenita della coppia (di cui non conosciamo il nome). Inoltre, durante la lunga chiacchierata con il futuro papà, quest’ultimo ha rivelato che la presentatrice DAZN avrebbe preferito un figlio maschio.

Il calciatore tedesco, all’inizio dell’intervista, ha parlato delle emozioni che l’hanno travolto dopo la notizia della gravidanza, soffermandosi sui cambiamenti che trasformeranno la sua vita con la nascita della bambina: “È la prima volta per me – ha esordito con gioia – Penso che puoi prepararti quanto vuoi, ma alla fine non c’è modo di essere pronti a questo evento”, rivolgendosi direttamente alla futura mamma:

Ci sarà molto caos, ma sono ottimista. Non ho ancora preso coscienza del tutto, me ne rendo conto quando ti guardo, quando vedo le immagini del dottore e tutte le cose che stanno lentamente cambiando nella mia vita.

“Ce la stiamo cavando bene”, ha proseguito l’atleta 30enne in merito all’avventura affrontata in compagnia di Diletta Leotta nel corso degli ultimi mesi: “A volte non è stato facile per te, ma ho provato a supportarti al meglio delle mie possibilità. Farò lo stesso in futuro, resteremo ottimisti”, confidando ai numerosi ascoltatori il desiderio della conduttrice di avere un figlio maschio:

Sarò un amico per lei, voglio darle una buona vita, non voglio che perda il controllo. La cosa più importante è che sia in salute. Conosco bene la tua preferenza, ma io sono contento di avere una femminuccia.

Verso la fine dell’intervista, la presentatrice ha dichiarato che, secondo il suo parere, Loris Karius potrebbe rivelarsi un papà decisamente geloso, al punto da voler controllare il cellulare della figlia: “Controllerò tutto quello che fa con il telefono – ha confermato il calciatore – Prima dovrò capire se sarà pronta per averne uno e poi controllerò che vada tutto bene”.