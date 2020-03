Angelina Jolie: il figlio Maddox è tornato negli USA dalla famiglia

Dev’essere una grande preoccupazione quella che può provare una madre nel mezzo di una pandemia come quella di Coronavirus, non potendo riabbracciare suo figlio. Lo avrà sperimentato anche Angelina Jolie, la quale però ha finalmente rivisto il figlio Maddox, che è tornato negli Stati Uniti dalla Corea del Sud.

Il 18enne studente di biochimica presso la Yonsei University è stato infatti costretto a ritornare in famiglia a causa della cancellazione del semestre che ha interessato l’intero sistema scolastico coreano. Maddox, che si era iscritto alla prestigiosa università a ottobre del 2019, trascorrerà la quarantena insieme alla madre e ai suoi cinque fratelli: Pax, di 16 anni, Zahara, di 15, Shiloh, di 13, e i gemelli Knox e Vivienne di 7. In un’intervista lo studente ha detto che impegnerà il tempo libero a disposizione dello studio del coreano e del russo.

Angelina adottò Maddox prima di incontrare il suo ex marito Brad Pitt: i due, insieme come coppia, adottarono poi altri due bambini, cui si aggiungono altri tre figli biologici.

L’attrice infatti è da sempre molto attenta ai diritti dei più piccoli e la maggior parte della sua attività filantropica si concentra proprio in questa direzione. Solo ieri ha donato 1 milione di dollari per la campagna No Kid Hungry, affermando che “oltre 1 miliardo di bambini in tutto il mondo non stanno frequentando la scuola a causa delle chiusure provocate dal Coronavirus. Molti bambini dipendono dagli istituti scolastici per quanto riguarda le cure di base e l’alimentazione, inclusi 22 milioni negli Stati Uniti“.

Riguardo ai propri ragazzi Angelina si è definita una madre orgogliosa: “Provo a dare l’esempio, cercando di essere gentile e benevola, come era mia madre – amorevole e tollerante. Ma quando c’è bisogno di avere una discussione non mi tiro indietro. Abbiamo bisogno di preparare la prossima generazione perché stanno accadendo molte cose nel mondo“.