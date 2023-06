Le nozze segrete di Annalisa Scarrone e Francesco Muglia

Annalisa Scarrone e Francesco Muglia si sono sposati in gran segreto nella Basilica di San Francesco, nella città di Assisi, in Umbria. Il matrimonio, secondo le indiscrezioni rilasciate da Savona News nel maggio del 2023, era previsto per il prossimo 1° luglio nel borgo di Tellaro, in Liguria. Invece, contro ogni previsione, nella giornata di ieri, 29 giugno 2023, la coppia è convolata a nozze con rito religioso, celebrato da un frate francescano amico dello sposo, Padre Giuseppe Sangrino.

Secondo alcune fonti non dichiarate riportate da Il Messaggero, la voce di Bellissima e il vicepresidente di Costa Crociere, hanno celebrato il matrimonio intorno alle 18:30 e, successivamente, si sono spostati verso la Locanda del Cardinale, situata nel centro storico della città, proseguendo con il ricevimento. Il neosposo, Francesco Muglia (43 anni), si occupa dell’area marketing della nota compagnia di navigazione e, proprio nel corso di un evento organizzato dalla società nel 2016, la cantante di Mon Amour e il manager si sono incontrati per la prima volta.

Annalisa (nome d’arte dell’ex concorrente di Amici) ha sempre voluto mantenere una certa riservatezza in merito alla sua vita privata, scegliendo di non condividere foto o video con il compagno. Anche in quest’occasione, per il momento, sembra che la vincitrice dell’MTV Music Award come miglior artista italiana del 2018, abbia preferito non pubblicare sui social nessuno scatto dell’evento nuziale. Secondo alcune indiscrezioni, la cerimonia civile verrà celebrata il prossimo 1° luglio (la data in cui, inizialmente, si era ipotizzato il matrimonio) nel borgo di Tellaro, vicino a Lerici.