In uscita il nuovo singolo di Annalisa: Mon Amour. Pronta la coreografia

In uscita il nuovo singolo di Annalisa, Mon Amour, che sulla stessa lunghezza d’onda di Bellissima, spopola sulle principali piattaforme social.

Il brano, scritto dalla cantante in collaborazione con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, racconta di relazioni finite e nuovi amori: “Hey garçon, ho un’idea”, commenta Annalisa sotto il video pubblicato su Instagram riprendendo una parte del testo della canzone.

Il frame condiviso dalla giovane cantautrice ha già raccolto moltissimi like e il videoclip pubblicato su YouTube, conta più di 60mila visualizzazioni. A riscuotere grande successo è proprio la coreografia del pezzo che, come nel caso di Bellissima, viene ripresa dai ballerini Joey Di Stefano e Rina Diliberto, spopolando su TikTok Italia.

Ma non si tratta soltanto di trend e visualizzazioni, Mon Amour racchiude al suo interno un significato importante per la giovane artista: “Per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta, e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”, commenta la cantautrice.

Infatti, nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata da RDS, l’ex concorrente di Amici 2010, dichiara che il progetto musicale di Bellissima e Mon Amour racchiude al suo interno una storia iniziata con una delusione d’amore. Il nuovo singolo rappresenta quella fase di limbo e rinnovamento della propria personalità successivi al disorientamento provato dopo la fine di una relazione.

Nello scambio di battute con la conduttrice Anna Pettinelli, Annalisa lascia trapelare l’uscita di un prossimo brano che potrebbe rappresentare la terza e ultima fase di questo racconto, la rinascita personale.

Il nuovo singolo dance arriva giusto in tempo per scaldare le sale dei club in vista della prossima estate e sembra raccontare agli ascoltatori le scene che si alternano proprio tra le piste da ballo: “Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade a sfera, lei piace sia a me che a te, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me”.