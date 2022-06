Sabato 11 giugno Gabriele Corsi ha partecipato al Roma Pride 2022, la Grande Parata a sostegno dei diritti della comunità LGBTQ+ a cui ha partecipato anche Elodie di Patrizi, in qualità di madrina. L’attore comico e conduttore televisivo, che dal 2016 al 2018 su Real Time ha condotto Take Me Out – Esci con me, ha testimoniato orgogliosamente su Instagram di aver preso parte alla manifestazione. Il suo post ha ricevuto un eco social particolare.

“Orgoglioso di essere al Roma Pride. I diritti per tutti alla luce del sole“, recita la didascalia che il conduttore ha scritto a corredo della fotografia che lo ritrae mostrare fiero una bandiera rainbow durante la parata. A quanto sembra, 500 persone fra i suoi follower non hanno gradito il contenuto (e la sua presa di posizione) e hanno smesso di seguire Corsi.

Lo showman, componente del Trio Medusa, l’ha presa sul ridere e ha detto, citando il famoso ritornello de La rappresentante di lista:

“Per la mia convinta adesione al Pride di sabato scorso ho perso 500 follower. La mia domanda adesso è: ma che mi seguivate a fare? ‘Con le mani, con le mani, con le mani, ciao, ciao… ‘ il resto lo sapete“.

A Gabriele Corsi infatti, come ha ripetuto in alcune stories, non importa di quelli che lo hanno “unfollowato”. Anzi. Si è dichirato felice che persone che non condividono quegli ideali non facciano più parte del suo seguito.

Ad alcuni giorni di distanza dall’evento Corsi ha infatti sostenuto: