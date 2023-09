Annalisa è record: è la prima donna a restare nella classifica Fimi per oltre un anno

È Bellissima il brano che ha fatto segnare ad Annalisa un nuovo record, quello storico. La cantante, infatti, è la prima donna a restare per oltre un anno nella classifica Fimi/Gfk con un singolo, un risultato veramente importante e che arriva in un anno pieno di cose belle.

Oltre al recentissimo matrimonio con Francesco Muglia, con cui è convolata a nozze a giugno 2023, Annalisa sta vivendo un periodo straordinario a livello professionale. Mon Amour è stata una delle canzoni più ballate per tutta l’estate, mentre il singolo Bellissima, uscito su tutte le piattaforme il 2 settembre 2022, le ha donato prima 4 album di platino e ora il titolo di prima donna a restare in classifica più di 12 mesi.

anna

E mentre cresce l’attesa per E poi siamo finiti nel vortice, il nuovo album della cantante originaria di Carcare (Sv), in arrivo il 29 settembre 2023, anticipato solo dal brano Una ragazza sola, si avvicina sempre di più la data unica del concerto, l’unico per quest’anno, previsto per sabato 4 novembre ad Assago: lo speciale appuntamento live, Annalisa: il Forum, è già sold out, ed è solo un piccolo assaggio di quello che sarà il tour nei palasport d’Italia, Tutti nel vortice Palasport, che prenderà il via ad aprile 2024 toccando Milano (10 aprile), Firenze (6 aprile), Bari (12 aprile), Napoli (13 aprile), Padova (19 aprile) e Roma (21 aprile).

Per quanto riguarda la vita privata, Annalisa, è convolata a nozze a giugno con il manager Francesco Muglia, con una doppia cerimonia: una ad Assisi, nella Basilica di San Francesco, e una laica a Tellaro, in Liguria, alla presenza di tanti personaggi famosi, tra cui Maria De Filippi.