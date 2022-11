Alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, Monica Contraffatto si classificava in terza posizione nei 100 metri di corsa, riscrivendo la storia dello sport insieme alle compagne di squadra Ambra Sabatini (oro) e Martina Caironi (argento), un podio tutto italiano. Proprio la medaglia di bronzo è ospite di Francesca Fagnani durante la puntata del 3 novembre 2022 di Belve, il talk show “scomodissimo” su Rai2.

Le domande della conduttrice hanno portato la campionessa olimpica a fare coming out nel modo più naturale possibile e senza etichettarsi, ma semplicemente parlando d’amore. Durante l’intervista, Monica Contraffatto ha dichiarato:

Come è cambiato il mio approccio alla sfera sentimentale? In realtà se tu sai che mi manca una gamba sono la stessa. Se invece mi devo approcciare a qualcuno che non sa perché magari ho i jeans e non si nota, faccio un po’ di fatica. Perché penso: come glielo dico? Come non glielo dico? Cosa può pensare? Mi faccio tutti questi flash. Poi magari lo conosco, la conosco….

Come riportano le anticipazioni di Davide Maggio, proprio dopo queste ultime parole dell’atleta è intervenuta prontamente Fagnani, che ha chiesto: “Scusi se mi soffermo, ma lei ha detto lo conosco o la conosco. Ho capito male?“.

A quel punto, la velocista azzurra ha risposto:

No, no, hai capito bene. In realtà poi mi innamoro dei casi umani, quindi che siano donne o uomini poco importa.

La curiosità della conduttrice non è finita qui: “Lei è bisessuale?“, ha chiesto. Contraffatto ha quindi risposto: “No, sono aperta alle conoscenze. Non sono innamorata, ma mi aspetto che lei mi faccia conoscere qualcuno, qualcuna o qualcuni“. “Ho capito che lei viene a Belve per rimorchiare“, ha ironizzato concludendo Francesca Fagnani.