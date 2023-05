Arisa ha condiviso un lungo messaggio sui social in cui ha chiarito la sua posizione in merito alla comunità LGBTQ+: dopo l’intervista televisiva del 26 maggio 2023 per il programma La Confessione, condotto da Peter Gomez, la cantante di Non vado via ha ricevuto pesanti critiche per aver espresso il suo apprezzamento nei confronti della premier Giorgia Meloni e, proprio in queste ore, ha comunicato a tutti i suoi follower la decisione di non partecipare al Gay Pride 2023: “Mi dispiace davvero tanto”.

“Cari ragazzi e ragazze (…), spero che col tempo potremo di nuovo comunicare”, si legge nell’incipit del post pubblicato oggi, 30 maggio 2023, sul profilo Instagram dell’ex vincitrice del Festival di Sanremo: “Per adesso sono solo insulti pesantissimi da parte di alcuni di voi che non so come decifrare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Oggi al mio manager è stato consigliato da parte degli organizzatori, di dirmi di non presentarmi al Pride di Milano a causa dell’ipotesi che alcuni membri della comunità possano mettermi in imbarazzo, io sarei venuta volentieri, però se ho fatto qualcosa di così grave da meritare un trattamento esclusivo, credo che non parteciperò neanche al Pride di Roma.

L’ex madrina del Pride 2022 aveva già tentato di spiegare il suo punto di vista nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, parlando di un “misunderstanding” con il pubblico: “Sono sempre stata dalla parte di tutte le minoranze”, ha esordito nel corso della trasmissione del 28 maggio 2023:

Vorrei che fosse chiaro che io non sono una voltabandiera, sono 15 anni che sono dalla parte di questa comunità e continuerò a starci fino alla fine della mia vita (…). Non voglio risultare come una traditrice, chiedo alla signora Meloni di non agevolarmi in nulla.

Arisa ha voluto approfondire ulteriormente l’accaduto, dimostrando sui social grande sostegno nei confronti della comunità LGBTQ+, soffermandosi sull’importanza di accogliere le opinioni e il pensiero di tutti: “La diversità è fatta di opinioni, di esperienze e di modi di vedere la vita. La diversità è ricchezza, me l’avevate insegnato voi”.