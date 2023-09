Annalisa e il suo nuovo album e la paura di "Non essere compresa"

Annalisa, reduce dai due successi estivi Bellissima e Mon Amour, si prepara ora all’uscita del suo nuovo album, E poi siamo finiti nel vortice, il 29 settembre 2023. La cantante aveva annunciato l’uscita del disco il 30 agosto, con un post su Instagram, e il primo concerto del tour promozionale, il 4 novembre 2023, è già sold out.

In occasione del lancio, la cantante ha parlato della sua vita e della sua musica alle pagine di Vanity Fair Italia, che l’ha incontrata a Milano. Quando le viene chiesto che cosa rappresenti il vortice del titolo, risponde:

Il vortice della vita e dei suoi sali e scendi, delle sue ripartenze. Ho cercato, con le canzoni, di identificare le varie fasi di questi cicli: in Bellissima individuo nell’imprevisto un momento decisivo di tutti i percorsi, il momento in cui ti fai delle domande (…) In Mon Amour parlo della voglia di rivalsa e di prendersi una libertà che ti eri dimenticato.

Poi, parlando di sé, Annalisa ammette: “Nella vita penso tantissimo, certe volte troppo. E questo mi rende difficile formulare un pensiero unico. Dovrei avere più tempo per ordinare quelli che si affacciano nella mia mente, ma spesso non ci riesco o lo faccio in ritardo”.

E confessa di avere anche dei timori: “Una paura che ho sempre avuto è quella di non essere compresa e ascoltata, di trovarmi davanti a qualcuno che neanche ci prova. Questo mi spaventa perché significa non mettersi nei panni degli altri”.

Paure che, però, ha risolto con la musica: “Sicuramente qualche certezza in più oggi ce l’ho: ho sempre avuto un rapporto totalizzante con la musica, mi sono sempre sentita di fare esperimenti, di provare cose diverse, ma alla fine ho capito che volevo cantare come parlo”. E, dichiara, è felice dell’etichetta di ‘Regina del pop italiano’: “Se si dice questo, probabilmente a qualcuno sono arrivata”.

Infine, Annalisa ha commentato gossip circolato a metà settembre secondo il quale la cantante sarebbe stata incinta di Francesco Muglia, con il quale è recentemente convolata a nozze: