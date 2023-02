Un altro importante momento è arrivato per Levante, che ha appena concluso la sua avventura al Festival di Sanremo 2023. Il 13 febbraio, la cantante ha festeggiato il primo compleanno della sua piccola Alma Futura e ha deciso di dedicarle un post Instagram davvero dolcissimo.

A corredo della foto che la ritrae (quando ancora non aveva cambiato look) mentre tiene in braccio la bambina, la mamma ha scritto alcune parole splendide:

Buon primo Compleanno Alma F. La mamma era un po’ ingenua tempo fa, ti aveva scritto “ti darò il mondo”… E invece sei stata tu a darmelo.

Nella dedica per Alma Futura c’è tutto l’amore immenso di Claudia Lagona – il nome dell’artista all’anagrafe – nei confronti della propria figlia, insieme alla gioia di essersi ritrovata come donna dopo un periodo buio.

Levante, infatti, dopo la nascita della primogenita, ha affrontato una grave depressione post-parto, raccontata nel brano Vivo, con cui ha partecipato alla kermesse canora di Amadeus.

Parlando proprio della canzone, la cantautrice aveva raccontato a Vanity Fair di averla scritta a tre settimane dal parto.

Ero a casa, dentro la mia tristezza. Mi ricordo che ero in vestaglia e che avevo poco tempo per scrivere. Quello che dico in Vivo è un desiderio, un elenco di desideri. Io volevo uscire dal mio buio. Non puoi essere triste perché hai vissuto una gioia, hai avuto la fortuna di dare la vita. E invece il periodo che segue il parto è molto complicato per noi donne, devi fare i conti con un corpo che non è più tuo. È diventato una casa.

A un anno di distanza, sembra che la felicità sia tornata. “Grazie della vita. Ho il cuore in fiamme per te“, così Levante ha concluso il messaggio di auguri per la figlia.